Спецоперация 21 декабря 2023, 08:27 Российский командир рассказал о готовности бойцов в районе Запорожской АЭС Командир батальона Берсерк: готовность бойцов в районе ЗАЭС — 9 баллов РИА «Новости»

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На противоположном берегу Каховского водохранилища расположился «серьезный противник», однако российские бойцы в районе Запорожской атомной электростанции готовы на девять баллов. Об этом рассказал РИА «Новости» командир мотострелкового батальона ВС РФ с позывным Берсерк.

«По данным разведки, перед нами стоит очень серьезный противник, однако мы готовы отразить любое нападение со стороны ВСУ. Ребята все заряжены, мотивированы», — отметил он.

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По его словам, бойцы подтянули свои навыки до высокого уровня. Они стали более заинтересованными и мотивированными и готовы к успешному выполнению задач.

Берсерк добавил, что уровень подготовки бойцов — девять баллов. А еще один балл — дело случая, резюмировал он.

С начала специальной военной операции Вооруженные силы России освободили 83 тысячи квадратных километров территории. По словам министра обороны Сергея Шойгу, что это в пять раз больше площади ДНР и ЛНР до начала проведения СВО.