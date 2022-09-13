Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 09:44 Поделиться Telegram

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Viber Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ Штаб теробороны сообщил о гибели жителя ДНР под обстрелом ВСУ РИА Новости

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Один мирный житель Донецкой Народной Республики погиб за сутки при обстрелах со стороны Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР. Еще пять человек пострадали.

«За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике 2 человека получили ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1», — указано в сообщении.

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Утром 13 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка. На улице Фрунзе мужчина получил ранения.

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Кроме того, украинские военные атаковали населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике. Всего нацисты выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра со стороны населенного пункта Новомихайловка.

Специальная операция России на Украине продолжается с 24 февраля. Президент Владимир Путин поставил ее задачами денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

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