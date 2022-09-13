Украинские военные обстреляли Докучаевск в ДНР | 360°

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13 сентября 2022, 07:22

Украинские военные обстреляли Докучаевск в ДНР

СЦКК ДНР сообщил об обстреле Докучаевска со стороны ВСУ

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Украинские военные атаковали населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в заявлении Совместного центра контроля и прекращения огня ДНР.

Всего нацисты выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра со стороны населенного пункта Новомихайловка.

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Накануне пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что Союзные войска взяли под свой контроль город Красный Лиман в ДНР.

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Специальная операция России на Украине продолжается с 24 февраля. Президент Владимир Путин поставил ее задачами денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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