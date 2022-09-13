Житель Донецка получил ранения под обстрелом ВСУ | 360°

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Житель Донецка получил ранения под обстрелом ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка

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Утром 13 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка. На улице Фрунзе мужчина получил ранения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Фрунзе ранен мужчина», — рассказали военные.

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Кроме того, украинские войска дважды обстреляли Докучаевск. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило, что с позиций в Новомихайловке по городу выпустили 12 снарядов калибров 152 миллиметра.

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Из-за обстрелов в республике обесточены 159 трансформаторных подстанций, 9661 бытовой абонент остался без света. Такие данные опубликовало Министерство угля и энергетики ДНР.

Жители города Новая Каховка Херсонской области всю ночь провели под звуки сирены. По информации горадминистрации, с 01:20 система ПВО срабатывала трижды. В небе уничтожили не меньше 21 снаряда. Воздушную тревогу отменили в 07:30.

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