Житель Донецка получил ранения под обстрелом ВСУ | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 08:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Житель Донецка получил ранения под обстрелом ВСУ Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утром 13 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка. На улице Фрунзе мужчина получил ранения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Фрунзе ранен мужчина», — рассказали военные.

Реклама

Кроме того, украинские войска дважды обстреляли Докучаевск. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило, что с позиций в Новомихайловке по городу выпустили 12 снарядов калибров 152 миллиметра.

Реклама

Из-за обстрелов в республике обесточены 159 трансформаторных подстанций, 9661 бытовой абонент остался без света. Такие данные опубликовало Министерство угля и энергетики ДНР.

Жители города Новая Каховка Херсонской области всю ночь провели под звуки сирены. По информации горадминистрации, с 01:20 система ПВО срабатывала трижды. В небе уничтожили не меньше 21 снаряда. Воздушную тревогу отменили в 07:30.

0 0 0 0 0 0