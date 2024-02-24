Спецоперация 24 февраля 2024, 10:51 Минус «Баба-яга», танк и «Краб». На Купянском направлении отразили семь атак ВСУ Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли до 130 военных

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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма рассказал, что российские бойцы продолжают выполнять боевые задачи на Купянском направлении. Они улучшили свое положение по переднему краю и нанесли удар по противнику в районах Петропавловки, Ямполовки. Видео с докладом Бигмы опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«В течение суток отражено четыре атаки и три контратаки <…> ВСУ в районах железнодорожной станции Сеньковки, Терны, Житловки и озера Лиман», — рассказал начальник пресс-центра.

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Российские средства ПВО уничтожили украинский дрон «Баба-яга» и два минометных расчета. На Купянском направлении противник потерял до 130 военнослужащих, а также танк и установку «Краб».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку «Центр» в зоне спецоперации. Командующий Андрей Мордвичев доложил министру, что украинские военные начали массово сдаваться в плен в Авдеевке во время зачистки. Один из пленных бойцов ВСУ Юрий Петров призвал соотечественников «делать все», чтобы не попасть на поле боя. По его словам, уж лучше оказаться в тюрьме.