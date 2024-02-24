Спецоперация 24 февраля 2024, 08:36 Остатки ВСУ в Авдеевке массово сдались в плен во время зачистки Минобороны: в Авдеевке взяли в плен около 200 украинских военных РИА «Новости»

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Остатки Вооруженных сил Украины начали массово сдаваться в плен в Авдеевке. Об этом рассказал командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Мы порядка 200 пленных уже вывели после зачистки, и по поступающей информации, в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять», — сказал военнослужащий.

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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Центр» в зоне спецоперации. Мордвичев доложил генералу армии, что при освобождении Авдеевки противника отбросили с позиций минимум на 10 километров, передали в ведомстве.

«Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — добавил Мордвичев.

Командующий группировкой также отметил в разговоре с Шойгу, что несмотря на «нытье киевского режима» о нехватке боеприпасов, интенсивность работы их артиллерии не снизилась.

Российские войска освободили Авдеевку 17 февраля, что признали подтверждением окончательного поражения Украины. Битва имела очень важное стратегическое значение, историк Александр Черемин даже сравнил ее с наступлением 1943–1944 годов во время Великой Отечественной войны.

Украинские военные бежали из города, они оставили на позициях более 20 гранатометов и десятки автоматов. Российские военнослужащие обнаружили в освобожденной Авдеевке иностранное оружие, в том числе боеприпасы из Польши и Италии.