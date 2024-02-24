24 февраля 2024, 08:46
«Отказывайтесь сражаться». Взятый в плен в Авдеевке украинец обратился к товарищам
Плененный в Авдеевке боец ВСУ призвал сослуживцев сдаваться
Минобороны показало кадры с пленными военнослужащими ВСУ в Авдеевке. На видео попала группа из нескольких десятков бойцов, сдавшихся в плен российским штурмовикам. Один из бойцов, Юрий Петров, на видео обратился к украинцам с призывом «делать все», чтобы не попасть на поле боя.
Юрий рассказал, что попал в тероборону даже без прохождения медкомиссии. Командование регулярно обманывало его и товарищей. Заявляло, например, что им якобы не придется служить на переднем крае обороны. А одна ложь, поступившая по рации, чуть не оказалась фатальной. Им приказали отходить, заявив, что дорога безопасна. Перемещаясь по улице, Юрий и его сослуживцы попали под огонь российского пулеметчика. Трое погибли, он уцелел, упав под забор, а затем сдался в плен.
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Петров отметил, что в подразделениях многие отказываются исполнять приказы командиров и идти на смерть, предпочитая сесть в тюрьму за дезертирство. Юрий признался, что тоже хочет вернуться домой и готов ради этого даже попасть под уголовную ответственность.
«Не идите [сражаться]! Делайте все, чтобы не идти! Отказывайтесь, пускай сажают в тюрьму», — обратился он к соотечественникам.
Пленных распределили по центрам временного содержания в тыловых районах зоны СВО. Всем при необходимости оказывают медпомощь, всех обеспечивают трехразовым горячим питанием. Пленный военнослужащий ВСУ Андрей Бабурин назвал отношение к ним «нормальным, адекватным», отметил, что над ними «никто не издевается».
Между тем первые жители освобожденных российскими войсками Авдеевки уже получили паспорта РФ.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
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