Спецоперация 24 февраля 2024, 08:46 «Отказывайтесь сражаться». Взятый в плен в Авдеевке украинец обратился к товарищам Плененный в Авдеевке боец ВСУ призвал сослуживцев сдаваться

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Минобороны показало кадры с пленными военнослужащими ВСУ в Авдеевке. На видео попала группа из нескольких десятков бойцов, сдавшихся в плен российским штурмовикам. Один из бойцов, Юрий Петров, на видео обратился к украинцам с призывом «делать все», чтобы не попасть на поле боя.

Юрий рассказал, что попал в тероборону даже без прохождения медкомиссии. Командование регулярно обманывало его и товарищей. Заявляло, например, что им якобы не придется служить на переднем крае обороны. А одна ложь, поступившая по рации, чуть не оказалась фатальной. Им приказали отходить, заявив, что дорога безопасна. Перемещаясь по улице, Юрий и его сослуживцы попали под огонь российского пулеметчика. Трое погибли, он уцелел, упав под забор, а затем сдался в плен.

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Петров отметил, что в подразделениях многие отказываются исполнять приказы командиров и идти на смерть, предпочитая сесть в тюрьму за дезертирство. Юрий признался, что тоже хочет вернуться домой и готов ради этого даже попасть под уголовную ответственность.

«Не идите [сражаться]! Делайте все, чтобы не идти! Отказывайтесь, пускай сажают в тюрьму», — обратился он к соотечественникам.

Пленных распределили по центрам временного содержания в тыловых районах зоны СВО. Всем при необходимости оказывают медпомощь, всех обеспечивают трехразовым горячим питанием. Пленный военнослужащий ВСУ Андрей Бабурин назвал отношение к ним «нормальным, адекватным», отметил, что над ними «никто не издевается».

Между тем первые жители освобожденных российскими войсками Авдеевки уже получили паспорта РФ.