Министерство строительства России поможет восстановить пострадавший от обстрелов националистов Мариуполь. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

«Министерство планирует помогать в восстановлении Мариуполя», — сообщил он.

При этом он уточнил, что никаких предварительных наметок по этому вопросу нет, сотрудники ведомства изучают вопрос.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что профильные ведомства ДНР отстроят Мариуполь заново и он станет еще лучше, чем был.

С 2014 года город находился на линии соприкосновения украинских националистов и войск ДНР. После начала специальной операции РФ часть Мариуполя захватили боевики батальона «Азов»*.

В настоящее время город полностью очищен от нацистов, они заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь».

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.