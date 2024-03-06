06 марта 2024, 15:20
Первым выстрелом. Минобороны подтвердило уничтожение еще одного Abrams
Минобороны подтвердило, что экипаж Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил Abrams
Уничтожение западного танка Abrams на Авдеевском направлении подтвердили в Минобороны. Бронетехнику действительно ликвидировали с первого выстрела, сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего Вооруженные силы Украины лишились двух танков в этой зоне ответственности.
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«Один из них — Аbrams производства США — был уничтожен экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела», — заявили в Минобороны.
Подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. Также ВС России отразили три атаки противника. ВСУ потеряли до 460 военных, огневую установку ЗРК «Бук», четыре БМП и две бронемашины.
Об уничтожении очередного танка Abrams 6 марта сообщил командир одного из подразделений российской армии. Несколько дней назад в Сети появилось видео ликвидации боевой машины Abrams М1.
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