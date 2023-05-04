Спецоперация 04 мая 2023, 15:10 Минобороны сообщило об уничтожении бойцов ВСУ в Артемовске Минобороны: российские штурмовые отряды уничтожают противника на западе Артемовска РИА «Новости»

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Российские военные продолжают зачищать Артемовск от подразделений ВСУ. Штурмовые отряды уничтожают противника в западной части города, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артемовска», — сообщил представитель министерства обороны.

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По словам Конашенкова, в районах сел Красное и Григоровка, а также на юго-восточной окраине Артемовска удалось поразить позиции 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад ВСУ.

Украинские военные уже начали контрнаступление, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он уточнил, что у противника «безлимит» на военнослужащих и боеприпасы. По его словам, «вагнеровцы» 3 мая взяли под контроль еще 54 тысячи квадратных метров в Артемовске. ВСУ контролируют примерно 2,64 квадратных километра города.

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что командование противника сможет вывести своих бойцов из Артемовска только при деблокировке населенного пункта. Специалист обратил внимание, что ВСУ еще не приступали к этому, потому что у руководства Украины в приоритете не люди, а город.