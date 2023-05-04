Спецоперация 04 мая 2023, 07:42 ВСУ смогут вывести свои войска из Артемовска только боем — Леонков Военный эксперт Леонков посчитал маловероятной попытку ВСУ деблокировать Артемовск Официальный сайт президента Украины

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Для успешного вывода войск из Артемовска Вооруженным силам Украины придется деблокировать город мощным ударом со стороны окрестных городов. Однако до сих пор командование не предпринимало таких попыток, потому что киевскому режиму важны не бойцы, а населенный пункт, сказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Выезды из города под контролем российских сил, поэтому для отступления противнику придется боем пробить коридор — устроить наступление из Часова Яра и Константиновки. До сих пор, по словам Алексея Леонкова, таких попыток не предпринимали. Специалист предупредил, что даже если ВСУ решатся пойти в атаку, ее результат останется непредсказуемым.

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«Если украинской армии нужны такие бойцы, они должны сделать все, чтобы сохранить их жизнь и вывести их из города. Но, думаю, они им не нужны, им был нужен населенный пункт, чтобы сковывать наши силы и средства», — сказал он.

Алексей Леонков сказал, что выбраться без прорыва украинским военным не удастся. Все асфальтовые дороги разрушили, идти по ним пешком рискованно — бойцов заметят даже ночью при помощи тепловизоров. Отход по лесным тропам он тоже посчитал опасным предприятиям. Собеседник издания сказал, что украинские войска попали в Артемовске в безвыходное положение.

Бои за город продолжились в его западной части, сообщили в Минобороны России. За сутки на Донецком направлении погибли свыше 385 украинских военнослужащих.