Спецоперация 03 мая 2023, 21:25 ВСУ начали контрнаступление с «безлимитом» людей — Пригожин Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВСУ начали контрнаступление, не жалея людей и боеприпасов РИА «Новости»

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Украинские войска начали контрнаступление. Об этом заявил глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, говоря об обстановке в Артемовске. Аудиозапись появилась в Telegram-канале его пресс-службы.

«Люди у них и снаряды в безлимите», — подчеркнул бизнесмен.

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Также Пригожин рассказал о продвижении «вагнеровцев» в боях за Артемовск. Сегодня, 3 мая, бойцы продвинулись по разным направления на расстояние до 230 метров и заняли 54 тысячи квадратных метров. Под контролем противника остается 2,64 километра территории города.

Ранее Пригожин, отвечая на вопрос о планах Украины в ближайшие несколько недель начать контрнаступление, заявил, что оно уже началось. Он сообщил, что украинская авиация очень активна, противник активизировался не только на фронте — участились диверсии и атаки с беспилотников на российской территории. В связи с этим Пригожин сделал вывод, что контратака началась, а в активную фазу она перейдет в ближайшее время.