Минобороны сообщило о высокой минной опасности в портах Украины

Минная обстановка в портах Украины остается достаточно непростой. Заложенные нацистами снаряды не позволяют судам выйти в открытое море. Об этом заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев, написал «Интерфакс».

По данным Министерства обороны РФ, всего в портах Южного, Одессы, Очакова, Черноморска, Николаева и Херсона остались заблокированными около 70 иностранных судов из 16 стран, написала kp.ru.

«Созданная Украиной минная опасность и угроза обстрела не позволяют судам выйти в открытое море», — заявил Мизинцев.

Ранее американские СМИ написали, что Украина согласилась частично разминировать порты ради вывоза зерна на международный рынок.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Стамбул, где подписал трехстороннее соглашение о содействии по вывозу зерна с Украины и снятию ограничений для поступления российских продуктов на мировой рынок. Документ подразумевает вывоз зерна с Украины без разминирования прибрежной акватории Черного моря.