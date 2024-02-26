Спецоперация 26 февраля 2024, 14:33 Минобороны сообщило о шестой уничтоженной пусковой установке ЗРК NASAMS ВС России поразили пусковую установку норвежской ЗРК NASAMS

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В зоне проведения спецоперации уничтожили пусковую установку норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS. Об этом сообщило Минобороны России.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники поразили объекты украинской армии в 107 районах. Одной из целей стала пусковая установка ЗРК NASAMS.

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Вооруженные силы Украины получили первые ЗРК NASAMS осенью 2022 года. Минобороны России в шестой раз отчиталось об их уничтожении. Предыдущие две установки поразили в начале февраля, две — в конце декабря и одну — год назад. Всего с начала спецоперации российские войска вывели из строя 474 зенитных ракетных комплекса противника.

Министр иностранных дел Норвегии Эслен Барт Эйде назвал ЗРК NASAMS самой важной системой вооружения ВСУ. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что она имела ограниченный функционал и уступала российским комплексам.