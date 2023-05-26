Мир 26 мая 2023, 11:01 Военный эксперт объяснил, в чем NASAMS проигрывает российским ЗРК Военный эксперт Леонков: ЗРК NASAMS во многом уступает российским аналогам U.S. Department of Defense

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Полученный ВСУ американо-норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS уступает российским аналогам по техническим характеристикам и возможностям. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

NASAMS представляет ЗРК средней дальности, работает с зенитными управляемыми ракетами AIM-120 класса «воздух-воздух», уточнил специалист.

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«Эти комплексы украинцам уже знакомы, мы выбиваем их из строя, поэтому требуются замены», — заметил он.

По словам специалиста, у NASAMS ниже возможности обнаружения и уничтожения различных целей, чем у российских ЗРК.

«У нас есть Бук-М2, Бук-М3, которые намного лучше работают по целям, лучше их обнаруживают, лучше сбивают», — сказал военный эксперт.

Первые комплексы NASAMS поступили для ВСУ в рамках военной помощи США в октябре прошлого года. На этой неделе стало известно, что Украина получила согласие Госдепа на покупку одного передвижного зенитно-ракетного комплекса NASAMS и связанного с ним оборудования. Стоимость сделки оценили в 285 миллионов долларов.