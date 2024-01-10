Мир 10 января 2024, 08:59 Главную систему вооружения ВСУ назвали в Норвегии Глава МИД Норвегии Эйде: самой важной на вооружении ВСУ остается ЗРК NASAMS Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/globallookpress

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Норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS — самые важные системы вооружения в арсенале ВСУ. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эслен Барт Эйде на заседании. Стенограмму мероприятия изучила «Лента.ру».

Депутат Ине Эриксен Серейде попросила министра оценить события последних недель на Украине. Эйде назвал нехватку боеприпасов одной из главных проблем украинской армии.

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«Дело в том, что самой важной системой вооружения, которая есть у Киева и некоторых центральных районов Украины, являются норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS. <…> Но проблема заключается в достаточно быстром пополнении запасов. Это связано <…> с отсутствием одновременных производственных мощностей», — пояснил глава МИД.

Он добавил, что проблема также распространяется на гранаты и артиллерийские снаряды.

ВСУ столкнулись с дополнительными сложностями из-за погодных условий. Западная техника увязает в снегу, из-за некачественной одежды бойцы получают обморожения.