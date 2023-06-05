05 июня 2023, 15:39
Украинская армия впервые использовала танки Leopard в зоне спецоперации
Командир батальона «Восток» Ходаковский сообщил, что танки Leopard заметили в зоне СВО
Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявил, что танки Leopard из Германии заметили в районе проведения специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Впервые на нашем тактическом участке увидели Leopard», — написал он.
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Комбат добавил, что около населенного пункта Новодонецкое наблюдали до 30 таких танков. Ранее в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ») появились фотографии этой техники, которая находилась вблизи фронта.
Минобороны России на ежедневном брифинге проинформировало о том, что при попытке контрнаступления ВСУ задействовали на Южно-Донецком направлении 4 июня шесть механизированных бригад и два танковых батальона.
Противник в итоге потерял до 300 своих бойцов. Уточнялось, что российские силы остановили нападение ударами. Все происходило рядом с населенными пунктами Новодаровка Запорожской области и Нескучное в ДНР.
ВСУ
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