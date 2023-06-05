Спецоперация 05 июня 2023, 15:39 Украинская армия впервые использовала танки Leopard в зоне спецоперации Командир батальона «Восток» Ходаковский сообщил, что танки Leopard заметили в зоне СВО Википедия

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Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявил, что танки Leopard из Германии заметили в районе проведения специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Впервые на нашем тактическом участке увидели Leopard», — написал он.

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Комбат добавил, что около населенного пункта Новодонецкое наблюдали до 30 таких танков. Ранее в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ») появились фотографии этой техники, которая находилась вблизи фронта.

Минобороны России на ежедневном брифинге проинформировало о том, что при попытке контрнаступления ВСУ задействовали на Южно-Донецком направлении 4 июня шесть механизированных бригад и два танковых батальона.

Противник в итоге потерял до 300 своих бойцов. Уточнялось, что российские силы остановили нападение ударами. Все происходило рядом с населенными пунктами Новодаровка Запорожской области и Нескучное в ДНР.