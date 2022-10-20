Пять гранат и сотни патронов. В Минобороны рассказали о подготовке мобилизованных на полигонах | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 21:55 Пять гранат и сотни патронов. В Минобороны рассказали о подготовке мобилизованных на полигонах Минобороны России: каждый мобилизованный израсходует не менее 600 патронов и пяти гранат пресс-служба Минобороны России

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В Минобороны России прокомментировали подготовку призванных в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации граждан. Им предоставят несколько сотен боевых патронов и гранаты, сообщил ТАСС.

«Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат», — отметили в оборонном ведомстве.

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Кампания по мобилизации была объявлена 21 сентября. Военкоматы во всех регионах страны разослали повестки гражданам, которые подпадают под критерии отбора. Минобороны РФ поставило задачу набрать 300 тысяч человек.

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Мобилизованные получили социальные гарантии от государства. Те, кто занимался предпринимательской деятельностью, могут получить кредитные каникулы до декабря 2023 года.

Многие россияне стараются поддержать мобилизованных. В Истре женщины шьют одежду для военнослужащих — теплые вещи, шапки, балаклавы. Жительницы Подмосковья хотят, чтобы бойцы чувствовали их заботу.