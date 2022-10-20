Жительницы Истры отправят солдатам балаклавы и шапки ручной работы | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 17:42 Жительницы Истры отправят солдатам балаклавы и шапки ручной работы

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Женщины из Истры отправят военнослужащим одежду, которую сшили сами. Вместе с ними солдаты получат письма от школьников и продукты.

В квартире Ольги Назаровой появилась швейная мастерская. Вместе с другими неравнодушными она шьет для солдат шапки, балаклавы и другие теплые вещи. Иногда женщина работает по десять часов без перерыва, чтобы помочь военнослужащим.

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«Вся страна сейчас занимается этим. Посмотрела на одну девушку, она из Новосибирска. Она отшивать вещи для ребят начала в мае или июне. Она далеко, я не знала, как помочь, отправляла денежку. И вот, когда началась мобилизация, все люди как-то сплотились, и вот девчонки, которые шьют, они стали отшивать кто что может. И я посидела-подумала, а что бы мне не пошить», — поделилась Ольга.

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Первую партию вещей уже отправили на фронт. Мастерицы ждут обратной связи, чтобы сделать модели еще лучше и полезнее.

Еще одна швея из Истры — Светлана Филонова. За несколько дней она успела сшить уже 60 балаклав. Ее мама тоже не отстает и вяжет для солдат теплые носки.

«Мы должны поддерживать наших ребят как можем. Они стоят за нас. Мы стоим за них, прикрываем тылы», — поделилась девушка.

Между собой женщины делятся опытом, выкройками и тканями. Одна из них — Алена Соколова — даже собиралась открыть свое ателье, но идею пока отложила, чтобы помочь мобилизованным.

«Про балаклавы и помощь узнала через интернет в наших соцсетях. Нашла Ольгу Назарову, посмотрела, что она сначала сама отшивала, потом организовала сбор и решила, что надо шить. Я шью и просто понимаю, что есть вещи, которые нужно делать. Просто не шить я не могу», — рассказала она.

Вместе с одеждой девушки отправят на фронт письма от школьников и еду, чтобы порадовать солдат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал супруге мобилизованного из Королева помочь с устройством на работу и пройти обучение в автошколе. Ее семья также готовится отдать ребенка в детский сад и ожидает выплату 200 тысяч рублей.