Предпринимателям объявили кредитные каникулы при мобилизации | 360°

Общество 20 октября 2022, 15:31 Предпринимателям объявили кредитные каникулы при мобилизации Президент России Путин подписал закон о поддержке юридических лиц при мобилизации

Читать 360tv в

В России ввели кредитные каникулы для мобилизованных юридических лиц — субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, его опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Теперь заемщик, или его родственник, до 31 декабря 2023 года может обратиться к кредитору и потребовать кредитные каникулы (льготный период), в том числе по ипотеке. Только кредитный договор должен быть заключен до дня мобилизации гражданина.

Реклама

Срок кредитных каникул — это срок мобилизации плюс 90 дней. Он продлевается, если мобилизованный окажется в больнице из-за ранений или заболеваний, полученных во время службы.

Реклама

Отдельно подчеркнуто, что каникулы не предполагают прощение долгов. Начисленные проценты капитализируются и включаются в тело основного долга.

Ранее Владимир Путин объявил, что денежное пособие рядовых мобилизованных составит 195 тысяч рублей в месяц. Речь идет и о периоде подготовки и обучения личного состава.