Минобороны России рассказало о герое спецоперации Владимире Костине | 360°

Спецоперация 24 сентября 2022, 20:58 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны России рассказало о герое спецоперации Владимире Костине Минобороны России сообщило о подвиге сержанта Владимира Костина в ходе спецоперации Минобороны России

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Сержант Владимир Костин в ходе выполнения спецоперации проявил самоотверженность и отвагу, рассказали в Минобороны России. Благодаря его действиям российские военные сумели предотвратить потери личного состава.

В оборонном ведомстве сообщили, что сержант Костин выполнял задачи по эвакуации и ремонту специальной и военной техники. Его отделение вернуло в строй более 30 боевых машин.

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«При форсировании водной преграды Владимир Костин под непрерывным артиллерийским обстрелом произвел демонтаж и замену поврежденного узла тяжелого механизированного моста», — отметили в Минобороны. Действия сержанта позволили успешно переправить на другой берег российские мотострелковые подразделения.

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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил об уничтожении около 300 иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Калиновка Николаевской области. Накануне российские военные сбили украинский МиГ-29 в районе села Новоселовка Николаевской области, а также два штурмовика Су-25 в Херсонской.

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