Минобороны: уничтожены около 300 иностранных наемников в Николаевской области | 360°

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Минобороны: уничтожены около 300 иностранных наемников в Николаевской области

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Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ при помощи ракетного удара ликвидировали 300 иностранных наемников в Николаевской области. Об этом написано в Telegram-канале ведомства.

«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков», — рассказал он.

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Ранее российские военные использовали на Украине зенитные ракетные системы С-300. Минобороны РФ показало, как это происходило. Сначала они развернули систему на наиболее выгодной позиции. Члены экипажа согласовали действия и потом ударили по противнику.

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«Цели уничтожены! Расход — одна», — отчитался военный после выполнения задачи.

Специальная военная операция РФ на Украине

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