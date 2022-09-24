Минобороны: уничтожены около 300 иностранных наемников в Николаевской области | 360°

Спецоперация 24 сентября 2022, 16:31 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны: уничтожены около 300 иностранных наемников в Николаевской области Unsplash.com

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Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ при помощи ракетного удара ликвидировали 300 иностранных наемников в Николаевской области. Об этом написано в Telegram-канале ведомства.

«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков», — рассказал он.

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Ранее российские военные использовали на Украине зенитные ракетные системы С-300. Минобороны РФ показало, как это происходило. Сначала они развернули систему на наиболее выгодной позиции. Члены экипажа согласовали действия и потом ударили по противнику.

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«Цели уничтожены! Расход — одна», — отчитался военный после выполнения задачи.

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