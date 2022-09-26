«Готовы выполнять любые задачи». Командир артустановки «Малка» рассказал о службе на СВО | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 10:23 Поделиться Telegram

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Viber «Готовы выполнять любые задачи». Командир артустановки «Малка» рассказал о службе на СВО Минобороны России показало работу самоходных пушек «Малка» на СВО

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Для контрбатарейной борьбы Вооруженные силы РФ используют самоходные артиллерийские установки большой мощности 2С7М «Малка». Минобороны России показало работу расчетов Южного военного округа.

Установки «Малка» применяют для ударов по бронированной технике, артиллерийским и минометным батареям, системам ПВО, пунктам управления и огневым точкам. Они бьют снарядами калибром 203 миллиметра. Оборонное ведомство показало, как с их помощью военные атаковали огневую точку украинских подразделений в рамках контрбатарейной борьбы.

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«Боевой дух на высшем уровне. Находимся в боевой готовности и готовы выполнять любые задачи», — рассказал командир артустановки «Малка».

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Установки выставили на позиции в поле, зарядили и произвели выстрелы. Точность ударов проконтролировал беспилотник.

На видео также попал боевой вылет вертолетов Ми-24 и Ми-28. Они нанесли удары по технике ВСУ, выполнив маневры на предельно малой высоте, а после вернулись на базу для подготовки к следующему заданию.

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