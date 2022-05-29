Минобороны РФ показало работу расчетов артиллерийских установок «Малка»

Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Малка». Эти расчеты применяют в ходе спецоперации на Украине.

Артиллерийские подразделения ВС РФ выполняют задачи по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, пунктов управления, опорных пунктов и районов сосредоточения украинской военной техники, отметили в ведомстве.

Разведывать цели и наводить артиллерийские орудия днем и ночью помогают беспилотники «Орлан-10», отметили «Известия».

За время спецоперации расчеты САУ «Малка» нанесли точные удары по целям на больших дальностях.

Расчеты уничтожили позиции ВСУ в лесном массиве.

Накануне, 28 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что истребительная авиация ВКС России сбила в воздухе два украинских штурмовика Су-25 над селом Заградовка Херсонской области и городом Барвенково Харьковской области. Ракетные удары с воздуха уничтожили передовой пункт управления 30-й механизированной бригады в городе Бахмут и пункт управления бригады территориальной обороны в Соледаре.