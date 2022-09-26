Боевая работа вертолетов Ми-24 и Ми-28 в зоне спецоперации попала на видео | 360°

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Боевая работа вертолетов Ми-24 и Ми-28 в зоне спецоперации попала на видео

Минобороны России показало работу Ми-24 «Крокодил» и Ми-28 «Ночной охотник»

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Российская армия использует при проведении спецоперации ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил» и Ми-28 «Ночной охотник». Их боевую работу показало Минобороны России.

Экипажи вылетели на задание смешанными боевыми парами. Такая тактика позволила увеличить ударные возможности группы. Они нанесли удары по легкобронированной технике и личному составу противника, выполнив маневры на предельно малой высоте.

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«В ходе боевой задачи экипажи вертолетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Это увеличивает радиус поражения и обеспечивает повышенную живучесть экипажей, за счет сокращения времени полета в зоне обнаружения ПВО противника», — объяснили в Минобороны России.

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После успешного выполнения операции вертолеты вернулись на площадку базирования, где инженерно-технический состав подготовил их к новому вылету.

Ми-28 предназначен для поиска и уничтожения бронированной техники, в том числе танков, и живой силы. Ми-24 является вторым по распространенности ударным вертолетом в мире. Помимо боевых задач его также привлекают для сопровождения и прикрытия санитарных вертолетов Ми-8.

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