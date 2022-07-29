Минобороны РФ заявило о выходе из строя 30-й механизированной бригады ВСУ

Вооруженные силы России вывели из строя 30-ю механизированную бригаду ВСУ. Она полностью утратила боеспособность, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате ударов ВС РФ 30-я механизированная бригада ВСУ утратила боеспособность», — сказал он.

Эту бригаду готовили к отправке в Донбасс из села Лютеж в Киевской области.

Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада ВСУ в Черниговской области. Украинские войска восстанавливали боеспособность на полигоне Гончаровское. Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования также нанесли поражение резервам Украины в Киевской и Черниговской областях.