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    29 июля 2022, 11:05

    Минобороны РФ заявило о выходе из строя 30-й механизированной бригады ВСУ

    Минобороны РФ: 30-я механизированная бригада ВСУ утратила боеспособность

    Екатерина Виславская

    Вооруженные силы России вывели из строя 30-ю механизированную бригаду ВСУ. Она полностью утратила боеспособность, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    «В результате ударов ВС РФ 30-я механизированная бригада ВСУ утратила боеспособность», — сказал он.

    Эту бригаду готовили к отправке в Донбасс из села Лютеж в Киевской области.

    Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада ВСУ в Черниговской области. Украинские войска восстанавливали боеспособность на полигоне Гончаровское. Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования также нанесли поражение резервам Украины в Киевской и Черниговской областях.