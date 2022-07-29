Минобороны: 57-я мотопехотная бригада ВСУ понесла критические потери

Подразделение 57-я мотопехотной бригады ВСУ понесло критические потери после ударов ВС России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его слова процитировал ТАСС.

«Критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское», — сказал он.

По его словам, это подразделение полностью утратило боеспособность. Он сообщил, что 57-я мотопехотная бригада восстанавливала боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское.

Также Конашенков сообщил, что ВС России прицельно ударили по резервам противника в Киевской и Черниговской областях. Эту цель выполнили 28 июля с помощью высокоточного оружия морского, воздушного и наземного базирования.

«В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области», — сказал он.