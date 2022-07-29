ВС России ударили по резервам противника в Киевской и Черниговской областях

ВС России вчера нанесли удар высокоточным оружием по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на традиционном брифинге.

«Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях», — доложил он.

В результате в Киевской области полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке на Донбасс у Лютежа. В Черниговской области критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность на полигоне Гончаровское.

Помимо этого, авиация, артиллеристы и ракетчики ВС России поразили ракетную установку «Точка-У» и склад 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Также стало известно, что российская авиация уничтожила украинские установки «Тор-М1» и «Бук-М1».

С начала спецоперации Украина потеряла уже 3213 орудий и минометов.