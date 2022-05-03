ВС РФ уничтожили ангары с западным оружием в районе Одессы

Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами «Оникс» по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы, через который доставлялось иностранное вооружение. Удалось уничтожить ангары с беспилотниками Bayraktar TB2, ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на утреннем брифинге 3 мая.

Также сообщалось, что ночью ВКС России с помощью высокоточных ракет воздушного базирования ликвидировали шесть военных объектов Украины: защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе Слатино и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников в районах Березовки Одесской области, Борщевой и Чернещины Харьковской области, населенного пункта Барвинок Херсонской области и Михайловки ДНР. В районе Дмитровки сбита в воздухе украинская баллистическая ракета «Точка-У», в районе Изюма — два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская российская авиация поразила 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ракетными войсками поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе Долины и 77-й бригады территориальной обороны в районе харьковской Подоловки. В районе Кульбакино Николаевской области уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300.

Артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневые позиции артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены до 230 украинских националистов.