Запредельно близко и максимально точно. Минобороны показало удары Су-24М на малой высоте

Минобороны РФ поделилось кадрами работы бомбардировщика Су-24М. Видео опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Представители Минобороны отметили, что экипаж самолета выполнял задачу с предельно малой высоты. Он нанес удары по замаскированному военному объекту Украины, который находился в лесополосе. Для обстрела использовались бомбы.

«После выполнения бомбометания экипаж выполнил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек», — уточнили авторы Telegram-канала ведомства.

Представители Минобороны регулярно делятся кадрами работы Вооруженных сил РФ в рамках спецоперации России на Украине. Подобные видео авторы Telegram-канала ведомства отмечают хештегом #ДемилитариZация. Новые кадры работы Су-24М всего за полтора часа набрали свыше двух тысяч одобрительных реакций.

Вчера представители ведомства поделились видео, на котором показали боевую работу расчетов «Искандер-М» в зоне спецоперации РФ на Украине. Установку используют для ударов по складам артиллерийско-ракетного вооружения, ГСМ, командным пунктам и штабам ВСУ.