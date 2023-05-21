Спецоперация 21 мая 2023, 13:03 Командный пункт теробороны ВСУ уничтожили в Запорожской области Минобороны России сообщило об уничтожении командного пункта теробороны ВСУ Запорожье РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили командный пункт 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, цель поразили в районе населенного пункта Полтавка.

В министерстве рассказали, что военнослужащие подразделения группировки войск «Восток» ударили по позициям ВСУ в районах Угледара ДНР, а также Новоданиловки, Червоного, Новодаровки и Нестерянки Запорожской области. В этих регионах также удалось пресечь деятельность трех украинских ДРГ.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 50 бойцов, один БМП, два автомобиля, систему американского производства М777, а также гаубицу «Мста-Б».

«В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны», — добавил Конашенков.

Бойцы группировки «Центр» поразили позиции двух бригад и одного полка ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Цели противника также уничтожили на Краснолиманском направлении.