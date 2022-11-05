Минобороны показало видео работы разведки ВДВ в зоне спецоперации | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 23:38 Минобороны показало видео работы разведки ВДВ в зоне спецоперации Минобороны России показало кадры работы разведки ВДВ в зоне спецоперации

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Российские разведчики ВДВ успешно выполнили задачу в ходе выполнения спецоперации. Минобороны показало кадры боевых действий бойцов в зоне СВО.

Разведчики ВДВ, получив задачу, оперативно собирались и выдвинулись в район проведения разведки на бронеавтомобилях «Тигр». После спешивания группа приступила к проведению разведки переднего края противника. Для поисков врага российские бойцы использовали квадрокоптер.

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По словам разведчика-пулеметчика Алексея, главное — выполнить задачу любой ценой. Он рассказал, что российские военные выдвинулись небольшой группой, чтобы обнаружить противника и доложить о его местонахождении.

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«Поднимали „птичку“ (квадрокоптер — прим. ред.), смотрели, в опорнике было две или три смены человек по 25. Выявили, доложили, навели. Противник был уничтожен. Задача была выполнена», — уточнил он.

В ведомстве подчеркнули, что бойцы передали координаты в пункт управления. С помощью корректировки огня разведгруппой личный состав и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены огнем артиллерии ВДВ. Накануне профессионального праздника десантников-разведчиков наградили госнаградами и ценными подарками, заключили в российском ведомстве.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Он поблагодарил бойцов за преданную службу. Эксперт по безопасности, член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов заявил, что разведка России все лучше справляется со своими задачами в зоне СВО.