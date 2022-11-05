Российская разведка качественно вскрывает группировку ВСУ | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 17:55 Российская разведка качественно вскрывает группировку ВСУ Эксперт по безопасности Насонов: на украинской передовой дефицит солдат

Читать 360tv в

Российская разведка все лучше справляется со своими задачами на украинском фронте — все прозрачней становятся действия противника. Этим и другими выводами по последнему брифингу министерства обороны с «360» поделился эксперт по безопасности, член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

Далее — прямая речь.

Реклама

Успехи разведки

Реклама

С более высоким качеством производятся разведывательные мероприятия по определению мест расположения складов. В частности, обозначено и уничтожено до четырех складов с артиллерийским техническим вооружением. Это в значительной степени ослабит огневые возможности противостоящей нам группировки. Также мы качественно полностью вскрываем всю ту группировку, которая нам противостоит. Мы знаем не только ее расположение, мы знаем номерное истинное обозначение воинских частей и их огневые и тактически-маневренные возможности.

Дефицит людей

Следующее — на рубеже боестолкновения стали находиться части Национальной гвардии Украины. До этого в открытой печати их было очень и очень недостаточно. А сейчас 15-й полк Нацгвардии Украины уже находится на передовой. Это знаковый сигнал, он говорит о сложностях с укомплектованием и возможностями тех частей, которые находятся на передовой.

Что делает СБУ на фронтовой границе

Как правило, вблизи прифронтовой полосы находятся специалисты СБУ, которые организуют проведение агентурной и диверсионно-разведывательной деятельности уже на нашей стороне. Там идет вербовка, идет получение разведданных, обобщение этих данных и принятие тех или других решений.