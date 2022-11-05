Шойгу поздравил разведчиков с профессиональным праздником | 360°

Армия 05 ноября 2022, 00:50 Шойгу поздравил разведчиков с профессиональным праздником Министр обороны РФ Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником РИА "Новости"

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Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за преданную службу. Поздравление от главы военного ведомства опубликовали на сайте министерства 5 ноября, в День военной разведки.

Генерал армии отметил, что наши разведчики всегда действовали продуктивно: и в мирное время, и в менее спокойные годы для страны.

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«Военные разведчики <…> своевременно добывали ценную информацию, необходимую для выработки важнейших государственных решений», — сказал Шойгу.

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Упомянул министр и проходящую в эти дни специальную военную операцию на Украине. Он отметил, что военные разведчики проявляют «мужество и самоотдачу», четко и эффективно решают самые сложные задачи.

Также в своем поздравлении Шойгу поблагодарил ветеранов, отметив, что они являются примером для нового поколения защитников Отечества.

Ранее стало известно, что разведывательные подразделения предотвратили нападение ВСУ в ЛНР. Группа украинских военных в составе примерно 200 человек при помощи более десяти единиц бронетехники попытались пройти в сторону города Кременная. Однако разведка своевременно обнаружила эти колонны. По ним нанесли артиллерийский удар из «Градов».