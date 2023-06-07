Спецоперация 07 июня 2023, 23:15 Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ рядом с Берховкой

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Министерство обороны показало, как российские военнослужащие уничтожали бронетехнику Вооруженных сил Украины на подступах к Берховке. Видео опубликовали в Telegram-канале военного ведомства.

«Кадры уничтожения бронетехники ВСУ на подступах к Берховке», — подписало ролик министерство.

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Украинские боевики безуспешно пытались атаковать населенный пункт Берховка, который расположен в районе Артемовска. В ходе отражения атаки российские военные ликвидировали бронетехнику ВСУ. По данным Минобороны, ВС РФ взяли под полный контроль село Берховка.

Ранее в Минобороны сообщали, что украинские военные попытались прорвать оборону ВС России в районе Артемовска, но безуспешно. ВСУ потеряли на этом участке до 415 бойцов.