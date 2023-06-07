Спецоперация 07 июня 2023, 22:45 ВС РФ взяли под полный контроль село Берховка в районе Артемовска Минобороны: российские войска взяли под полный контроль село Берховка РИА «Новости»

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Атаку украинских боевиков успешно отразили на подступах к населенному пункту Берховка, который находится в районе Артемовска. Российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

«Населенный пункт Берховка в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск», — уточнили в министерстве.

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По данным Минобороны, сообщения источников о том, что войска РФ оставили Берховку не соответствуют действительности. Один из бойцов с позывным Чита рассказал, что националисты предприняли несколько попыток атаковать позиции ВС РФ малыми группами при поддержке бронетехники, но они были безуспешными.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы смогли отстоять линию обороны в регионе, писали «Известия». Украинские военные пытались прорвать оборону ВС России в районе Артемовска, но были разгромлены. За сутки потери противника на этом участке составили свыше 400 бойцов. Южная группировка успешно отразила восемь попыток наступления штурмовых отрядов.