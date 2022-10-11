Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области | 360°

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11 октября 2022, 08:15

Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области

Спецоперация

11 октября 2022, 08:15

Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области

Минобороны РФ: мобилизованные обучились боевым дисциплинам в Калининградской области

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Министерство обороны России в Telegram-канале показало процесс боевой подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Балтийского флота в Калининградской области. Резервисты под руководством опытных офицеров морской пехоты выполняют нормативы по развертыванию подразделений, тактической, инженерной и спецподготовке.

«На занятиях отрабатываются тактические действия в обороне и наступлении в светлое и темное время суток», — уточнили в российском военном ведомстве.

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В Минобороны обратили внимание, что условия боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области максимально приближены к боевым.

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«Подготовка ведется интенсивная. Все еще не забылось, мы готовы выполнять боевые задачи», — отметил мобилизованный Григорий.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Южном военном округе. Бойцы изучают тактику ведения современного боя и средства связи. На базе одного из центров во Владимирской области бойцы изучают тактику ведения современного боя и военно-медицинскую подготовку.

Минобороны РФ

Частичная мобилизация в РФ

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