Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Южном военном округе | 360°

Армия 08 октября 2022, 00:20 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Южном военном округе Минобороны РФ: мобилизованные продолжают обучение боевым дисциплинам в Южном округе

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Министерство обороны в Telegram-канале показало процесс боевой подготовки мобилизованных военнослужащих на базе одного из центров Южного военного округа. Бойцы изучают тактику ведения современного боя и средства связи.

Военнослужащих учат оказывать первую медицинскую помощь. В рамках подготовки проходят занятия по военной топографии, инженерной подготовке и РБХ защите.

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Мобилизованные в центре подготовки постигают мастерство ведения огня из различного оружия, в том числе из РПГ-7В, улучшают навыки метания гранат. На кадрах Минобороны видно, как военнослужащие работают с тяжелой военной техникой. Тренировки проводят опытные военные, имеющие боевой опыт.

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В Новосибирске отработка боевых навыков проходит круглосуточно. На учебной территории мобилизованные россияне уже примерили армейскую форму и приступили к освоению управления военной техникой.

На полигонах Балтийского флота в Калининградской области продолжается подготовка танковых экипажей. Во время практических стрельб военнослужащие отработали навыки уничтожения вражеской живой силы и бронетехники.

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