Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных во Владимирской области | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 07:55 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных во Владимирской области Минобороны РФ: мобилизованные обучились боевым дисциплинам во Владимирской области

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Министерство обороны России в Telegram-канале показало процесс боевой подготовки мобилизованных военнослужащих на базе одного из центров во Владимирской области. Бойцы изучают тактику ведения современного боя и военно-медицинскую подготовку.

«На практических занятиях военнослужащие занимаются огневой и тактической подготовкой, восстанавливают навыки по обслуживанию вооружения и военной техники, выполняют нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке», — сообщили в российском военном ведомстве.

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Занятия ведут инструкторы, имеющие боевой опыт. Мобилизованные и добровольцы учатся ведению разведки, осваивают навыки корректировки огня артиллерии с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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В Минобороны отметили, что комплекс занятий позволит военнослужащим научиться всем необходимым навыкам, необходимым на поле боя.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Южном военном округе. Бойцы изучают тактику ведения современного боя и средства связи.

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