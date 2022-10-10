Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных во Владимирской области | 360°

Все новости

Спецоперация

10 октября 2022, 07:55

Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных во Владимирской области

Спецоперация

10 октября 2022, 07:53

ВСУ пожаловались на дефицит инструкторов из-за больших потерь

Реклама

Спецоперация

10 октября 2022, 07:46

ВСУ обстреляли Старобельск из РСЗО HIMARS

Спецоперация

10 октября 2022, 07:31

Гаубицы «Мста-Б» уничтожили пункт временной дислокации диверсионной разведгруппы ВСУ

Мир

10 октября 2022, 07:29

Евросоюз опробовал в восьмом пакете антироссийских санкций новый подход — СМИ

Общество

10 октября 2022, 07:22

Власти Новосибирской области обещали выплатить мобилизованным по 100 тысяч рублей

Спецоперация

10 октября 2022, 07:18

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Спецоперация

10 октября 2022, 07:01

Украинские военные обстреляли Рубежное в ЛНР

Технологии

10 октября 2022, 06:41

Ракету-носитель «Союз» с аппаратом «Глонасс-К» отправили на орбиту

Спецоперация

10 октября 2022, 07:55

Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных во Владимирской области

Минобороны РФ: мобилизованные обучились боевым дисциплинам во Владимирской области

Читать 360tv в

Министерство обороны России в Telegram-канале показало процесс боевой подготовки мобилизованных военнослужащих на базе одного из центров во  Владимирской области. Бойцы изучают тактику ведения современного боя и военно-медицинскую подготовку.

«На практических занятиях военнослужащие занимаются огневой и тактической подготовкой, восстанавливают навыки по обслуживанию вооружения и военной техники, выполняют нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке», — сообщили в российском военном ведомстве.

Реклама

Занятия ведут инструкторы, имеющие боевой опыт. Мобилизованные и добровольцы учатся ведению разведки, осваивают навыки корректировки огня артиллерии с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Реклама

В Минобороны отметили, что комплекс занятий позволит военнослужащим научиться всем необходимым навыкам, необходимым на поле боя.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Южном военном округе. Бойцы изучают тактику ведения современного боя и средства связи.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама