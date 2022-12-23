Спецоперация 23 декабря 2022, 07:43 Минобороны показало кадры боевого слаживания российских и белорусских военнослужащих Минобороны РФ: боевые расчеты РФ и Белоруссии проходят огневую и тактическую подготовку

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Министерство обороны РФ показало кадры совместной боевой подготовки российских и белорусских военнослужащих. Мероприятия боевого слаживания проходят на полигонах республики.

«Прикрывая друг друга: мероприятия боевого слаживания проводятся на территории Республики Беларусь», — рассказали в ведомстве.

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Экипажи боевой техники работают на огневых позициях. Они занимаются поиском целей для их дальнейшего уничтожения.

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В Минобороны РФ подчеркнули, что здесь крайне важна слаженность в работе расчетов. Бойцы должны понимать друг друга буквально с полуслова, каждый должен знать, что делать.

В четверг, 22 декабря, страны G7 призвали Белоруссию не поддерживать Россию в СВО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Белоруссия укрепили свою безопасность в ответ на наращивание сил НАТО.