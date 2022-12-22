Мир 22 декабря 2022, 18:57 Страны G7 призвали Белоруссию не поддерживать Россию в СВО ТАСС: главы МИД G7 призвали Белоруссию не помогать России в спецоперации на Украине РИА «Новости»

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Страны «Большой семерки» призвали власти Белоруссии не помогать России в контексте проводимой на Украине специальной операции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распространенное заявление после видеоконференции глав МИД стран сообщества.

«Все страны-члены „Большой семерки“ призывают Белоруссию не разрешать российским военным использовать свою территорию, не оказывать им поддержку», — заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок.

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Она подчеркнула, что, если белорусская сторона вступит в боевые действия, то «Большая семерка» возложит на ее власти «дополнительные расходы».

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Кроме того, страны G7 выразили общую позицию, направленные на удовлетворение всех потребностей Украины в оборонном и военном оборудовании.

«Все мы привержены координации и наращиванию усилий для поддержки Украины. Это необходимо для предотвращения дальнейших страданий гражданского населения и спасения жизней», — сказано в заявлении сообщества.

Ранее в «Большой семерке» заявили, что в 2022 году G7 предоставили Украине 32,7 миллиарда долларов, чтобы покрыть все финансовые потребности страны.