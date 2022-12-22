Мир 22 декабря 2022, 14:27 Россия и Белоруссия укрепили свою безопасность в ответ на наращивание сил НАТО Захарова назвала российско-белорусский контингент ответом на укрепление НАТО РИА «Новости»

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Развертывание совместного военного контингента России и Белоруссии призвано гарантировать безопасность в качестве симметричного ответа НАТО. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные шаги призваны оказывать сдерживающий эффект на наших недоброжелателей, гарантировать безопасность западных рубежей Союзного государства при любом развитии ситуации», — отметила она.

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Захарова уточнила, что развертывание допконтингентов совместной российско-белорусской группировки войск стало ответом на наращивание военных сил НАТО в Польше и странах Прибалтики, в непосредственной близости от границы России.

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Представитель МИД отнесла к факторам, требующим реакции, накачку Украины иностранным вооружением «всех мастей». По ее словам, под видом инструкторов в зону СВО Запад отправляет боевиков и наемников. Кроме того, США и ЕС курируют организацию терактов.

В качестве примера она привела действие украинских боевиков в Черном море под началом Британии.

Ранее Захарова заявила, что Германия является стороной конфликта на Украине.