Важное 14 ноября 2022, 14:22 Путин назвал нелегкой и рискованной работу участников СВО Президент Путин призвал уделять первостепенное внимание поддержке участников спецоперации РИА «Новости»

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Вопросам поддержки участников спецоперации следует уделять первостепенное внимание, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что работа участников СВО является нелегкой и крайне рискованной, сообщил ТАСС.

С соответствующим требованием глава государства обратился к главам регионов. Во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко Путин подчеркнул, что российские военные участвуют в «нелегкой и в высшей степени рискованной» боевой работе в рамках спецоперации. Президент отметил, что следует уделить особое внимание поддержке военнослужащих.

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«Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным», — добавил Владимир Путин.

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ВС России продолжают выполнение спецоперации. В Минобороны сообщили, что российские военнослужащие подавили работу двух украинских батарей реактивных систем залпового огня — «Ольха» и HIMARS американского производства. При помощи артиллерии вражеские установки уничтожили в Запорожской и Херсонской областях. За то же время системы ПВО нейтрализовали шесть беспилотников ВСУ.