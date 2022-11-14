14 ноября 2022, 14:22
Путин назвал нелегкой и рискованной работу участников СВО
Президент Путин призвал уделять первостепенное внимание поддержке участников спецоперации
Вопросам поддержки участников спецоперации следует уделять первостепенное внимание, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что работа участников СВО является нелегкой и крайне рискованной, сообщил ТАСС.
С соответствующим требованием глава государства обратился к главам регионов. Во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко Путин подчеркнул, что российские военные участвуют в «нелегкой и в высшей степени рискованной» боевой работе в рамках спецоперации. Президент отметил, что следует уделить особое внимание поддержке военнослужащих.
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«Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным», — добавил Владимир Путин.
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ВС России продолжают выполнение спецоперации. В Минобороны сообщили, что российские военнослужащие подавили работу двух украинских батарей реактивных систем залпового огня — «Ольха» и HIMARS американского производства. При помощи артиллерии вражеские установки уничтожили в Запорожской и Херсонской областях. За то же время системы ПВО нейтрализовали шесть беспилотников ВСУ.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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