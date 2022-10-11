Минобороны объявило о продолжении массированных ударов по объектам на Украине | 360°

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Минобороны объявило о продолжении массированных ударов по объектам на Украине

Минобороны России объявило о поражении всех запланированных целей на Украине

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Российские войска продолжили наносить массированный удар оружием большой дальности по объектам военного управления и энергетики Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что для ударов используется высокоточное оружие воздушного и морского базирования.

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«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявил Конашенков.

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В ходе брифинга представитель Минобороны отметил, что в городах Днепропетровск и Павлодар уничтожены две базы хранения топлива для военной техники Украины.

Пять складов с боеприпасами, в том числе для ракетно-артиллерийского вооружения группировки объединенной группировки войск ВСУ «Приморье» поражены в городе Николаев.

Кроме того около села Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов со снарядами к американским системам залпового огня HIMARS.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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