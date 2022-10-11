Минобороны объявило о продолжении массированных ударов по объектам на Украине | 360°

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Мир
11 октября 2022, 13:25
Появились данные об ударах по ТЭС под Винницей и двум объектам во Львовской области
Подмосковье
11 октября 2022, 13:25
Селекционный центр в Сергиевом Посаде на 50% заменит импорт племенной птицы к 2025 году
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Спецоперация
11 октября 2022, 13:18
Власти Львовской области сообщили о 3 взрывах на объектах энергетики
Спецоперация
11 октября 2022, 13:18
Самые востребованные специальности резервистов назвали в военном комиссариате Москвы
Важное
11 октября 2022, 13:15
ВСУ лишились танка при попытке контрнаступления на Запорожском направлении
Важное
11 октября 2022, 13:15
ВС РФ уничтожили до 40 украинских военных при попытке атаки ВСУ на Купянском направлении
Важное
11 октября 2022, 13:15
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Краснолиманском направлении
Важное
11 октября 2022, 13:11
ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами HIMARS в ДНР
Важное
11 октября 2022, 13:11
Минобороны объявило о продолжении массированных ударов по объектам на Украине