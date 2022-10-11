Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге | 360°

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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге

ТСН: взрывы слышали жители Ровно и Кривого Рога

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге. Об обстрелах рассказали журналисты украинской «Телевизионной службы новостей» (ТСН).

«В Ровно и Кривом Роге слышны взрывы», — сказано в сообщении ТСН в Telegram-канале.

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Мэр Кривого Рога Александр Викул подтвердил данную информацию.

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«Кривой Рог. Запуск 10 крылатых ракет из Каспийского моря и 10 крылатых ракет из Саратова», — написал он в своем Telegram-канале.

Викул призвал горожан оставаться в укрытии и уточнил, что в Кривом Роге работает ПВО.

Ранее сообщалось, что Шепетовский железнодорожный узел и ремзавод  поражены в Хмельницкой области. Кроме того, опубликованы кадры последствий удара беспилотниками по Ладыжинской ТЭС в Виннице.

Ранее сообщалось, что жители Кривого Рога столкнутся с временным ограничением на потребление электроэнергии. Из-за необходимости экономии уличное освещение будет частично отключено.

Президент России Владимир Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины.

Специальная военная операция РФ на Украине

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