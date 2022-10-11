Появилось видео с места взрыва в Павлограде | 360°

Мир 11 октября 2022, 12:06 Поделиться Telegram

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Viber Появилось видео с места взрыва в Павлограде Telegram-канал Zvezdanews показал видео с места взрыва в Павлограде

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В Павлограде Днепропетровской области предположительно произошел взрыв. Кадры, на которых виден сильный дым, опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Во вторник утром украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Киеве и ряде областей страны. В Винницкой области сообщали об ударах двумя дронами-камикадзе по Ладыжинской ТЭС. Пресс-служба объекта позже заявила, что энергетическое оборудование станции получило повреждение.

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Накануне ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

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«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны РФ.

По оценке премьера Украины Дениса Шмыгаля, повреждения получили 11 важных объектов инфраструктуры в Киеве и восьми регионах страны. Украинское Минэнерго заявило, что с сегодняшнего дня из-за последствий ударов республика прекратит экспорт электроэнергии в Евросоюз.

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