Спецоперация 07 мая 2023, 15:24 Минобороны назвало число сбитых беспилотников ВСУ с начала СВО Минобороны: российские ПВО с начала СВО сбили более четырех тысяч беспилотников ВСУ РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала проведения специальной военной операции уничтожили 4027 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, за минувшие сутки российские силы ликвидировали 32 дрона противника, из них 22 сбили над акваторией Черного моря. Остальные — в небе над Харьковской областью, Донецкой и Луганской республиками, а также в Запорожской области.

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В Минобороны добавили, что с 24 февраля 2022 года ВС России уничтожили 418 украинских самолетов и 230 вертолетов.

ВСУ пытались атаковать Севастополь в ночь на 7 мая. По словам губернатора Михаила Развожаева, атаку отразили российские силы противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы. Два дрона сбили над морем, второй — в районе мыса Херсонес. Разрушений не зафиксировали, никто не пострадал.

Украинские беспилотники также пытались атаковать аэродром Северный в Ивановской области. Правоохранители предотвратили совершение диверсионно-террористического акта.