Важное 07 мая 2023, 12:44 Украинские дроны попытались атаковать аэродром в Ивановской области — ФСБ ФСБ сообщила о предотвращении атаки украинских БПЛА на аэродром в Ивановской области

Читать 360tv в

Украинские беспилотники попытались атаковать аэродром Северный в Ивановской области, сообщили в ФСБ. Там добавили, что правоохранители предотвратили совершение преступления.

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что попытку совершения диверсионно-террористического акта пресекли совместно с сотрудниками МВД. Преступление планировало Главное управление разведки Минобороны Украины на военном аэродроме в Ивановской области. В ведомстве добавили, что начиненными взрывчаткой дронами планировали поразить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Реклама

«Самодельные взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете „Аэропракт-А 32“ из населенного пункта Блистова Черниговской области», — уточнили в ЦОС.

Ночью 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Военнослужащие и сотрудники спецслужб вывели аппараты из строя, глава государства не пострадал. В тот момент он находился в резиденции в Ново-Огареве, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По факту атаки возбудили уголовное дело.