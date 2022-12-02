Мир 02 декабря 2022, 08:19 Франция не исключила, что поставляемое на Украину оружие может попасть в руки «врагов Запада» Депутат Нацсобрания Франции Жилетти: невозможно отследить поставляемое на Украину оружие Unsplash

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Франция обеспокоилась тем, что отследить поставки западного оружия на Украину не представляется возможным. Ведь оружие и военная техника в результате могут оказаться в руках «противников Запада», заявил депутат Национального собрания Франции Франк Жилетти в обращении к главе МИД Франции Катрин Колонна, передали в RT.

Особую обеспокоенность у Жилетти вызвали легкие переносные вооружения, «которые теперь находятся в обращении на Украине».

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«На самом деле хищение этого оружия, которое перепродается на черном рынке бандами и мафиозными сетями, присутствующими в этой географической зоне, которую считают одним из главных центров трафика в Европе, — это один из самых больших поводов для тревог», — заявил он.

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Так что Жилетти обратился к правительству Франции, в том числе, с вопросом, в какой мере службы «контролируют поставки западного оружия на Украину и руководят ими».

В конце ноября Украина сообщила, что в страну прибыли французские реактивные системы залпового огня. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это результатом дружбы между президентом Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном.