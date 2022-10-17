Подготовка мобилизованных артиллеристов в Ленинградской области попала на видео | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 07:25 Поделиться Telegram

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Viber Подготовка мобилизованных артиллеристов в Ленинградской области попала на видео Минобороны опубликовало кадры подготовки мобилизованных артиллеристов

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Минобороны России опубликовало кадры подготовки мобилизованных артиллеристов в Ленинградской области. Занятия с военнослужащими в составе артиллерийских подразделений идут на полигоне под руководством опытных инструкторов — участников спецоперации, отметили в оборонном ведомстве.

«Настрой вообще отличный, особенно после сегодняшних учебных стрельб. Стреляли и учебными, и боевыми снарядами. Все слаженно работает, всем доволен, с некоторыми уже хорошо сблизились, практически друзья», — поделился один из мобилизованных, Дмитрий.

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Ранее Минобороны также показало удары ОТРК «Искандер» по технике ВСУ. Командный пункт получил координаты цели и передал их на передвижную пусковую установку, а затем на боевую позицию направили два «Искандера». Ракетные комплексы ВС России ударили по реактивным системам залпового огня «Град и вернулись в укрытие до следующего приказа. Российская армия регулярно использует «Искандеры» в боях в ходе спецоперации.

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